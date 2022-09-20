Tekirdağ Ağaç Peyzaj Bahçe Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tekirdağ Ağaç Peyzaj Bahçe Turizm, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Üniversitelerin muhasebe bölümlerinden mezun olmak

Tercihen Luca programına hakim olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş