Tekirdağ Ağaç Peyzaj Bahçe Turizm işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tekirdağ Ağaç Peyzaj Bahçe Turizm, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
18 yaşını doldurmuş olmak
Üniversitelerin muhasebe bölümlerinden mezun olmak
Tercihen Luca programına hakim olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
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