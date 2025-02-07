Tekirdağ Barosu Başkanı Gürcün'den Sıla bebek davası hakkında flaş sözler

Sıla bebeğin ölümüyle ilgili bugün Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada karar çıktı. Karara göre, cinsel istismara maruz kalan ve darp edildikten sonra yaşamını yitiren 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesi Bakiye Yeniçeri'ye "'suçu bildirmeme'', "'ihmalen kasten öldürme'" ve "'delilleri gizleme-yok etme'" suçlarından 27 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Suça sürüklenen çocuklardan K.A. 20 yıl 6 ay, G.K. ise 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşmanın ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ile birlikte basın açıklaması yapan Tekirdağ Barosu Başkanı Egemen Gürcün, şunları söyledi:

“Yargılamanın en başından beri süreci takip eden Tekirdağ Barosu ve üyeleri adına şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye’de etkin yargılamalar yapılabilir, etkin cezalar da verilebilir ama suçun önlenmesi konusunda çok eksiklerimiz var. Ne yazık ki Sıla’nın ölümüne giden yolda döşenen taşlar, birilerinin ihmali yüzünden oluştu. Bu ihmallerin sona ermesi için bizler suçun önlenmesiyle ilgili, Türkiye’de çocukların yatağa aç girmemelerini ve güvenli bir ülkede yaşayabilmelerini teminen herkesin üzerine düşen görevi yerine eksiksiz getirmesini bekliyoruz.

"BUNDAN SONRAKİ ENERJİMİZİ, BU SUÇLARIN ÖNLENMESİYLE İLGİLİ ÇALIŞMALARA YÜKLEYECEĞİZ"

Tekirdağ Barosu olarak, bundan sonraki enerjimizi bu suçların önlenmesiyle ilgili çalışmalara yükleyeceğiz. Bu anlamda özellikle devletin pozitif yükümlülükleri var. Bu yükümlülükleri ne kadar yerine getirdikleriyle ilgili bir kez daha biz araştırma yapacağız. Eğer bir ihmal varsa, bu yargılamada olmasalar bile daha sonra yargıç önüne çıkartılması için Tekirdağ Barosu etkin bir şekilde çalışacak.

İçeride Sıla’nın teyzesini dinledik. Kendisinin aktardıkları, suç duyuruları, Sıla bebeğin başına gelenlerin bildirilmesine rağmen çocuğun Bakanlık tarafından koruma evine alınmaması... Bunların hepsinin tek tek araştırılmasını istiyoruz. Bunlarla ilgili hukuki desteği de bizler vereceğiz.

"BASININ ÖNÜNDE DEĞİL, MAHKEME SALONUNDA BUNLARI SÖYLEMEK İSTİYORUZ"

Bizim, tüm Türkiye’deki yargı mensuplarından beklentimiz; ihmaller noktasında daha cesur, daha kararlı adım atmaları. Bizler, barolar olarak bu süreçlerde zaten gerekli çalışmaları yapıyoruz. Biz, ilk duruşmadan bugüne, katılma talebimizi defaatle dile getirdik. Ama ne yazık ki katılma talebimiz kabul edilmedi. Ben dosyaya katıldım ancak söz hakkım yok. Sadece duruşmayı izleyebiliyorum. Basının önünde değil, mahkeme salonunda bunları söylemek istiyoruz. Bu yüzden baroların bu davalara katılması gerekiyor ve bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

"BİZLER, ETKİN YARGILAMALAR YAPILMASINI İSTİYORUZ"

“Sadece suçlu anne mi? En baştaki suçlu neden yargılanmadı” sorusuna cevap veren Gürcün, şunları söyledi:

“Burada bizlerin yapmak istediği şey, Türkiye’de bir farkındalığı anlatmak. Elbette cezalar bir kısım insanları tatmin etmemiş olabilir. Ama bizim şu an anlatmamız gerekenler bunlar. Bizler, etkin yargılamalar yapılmasını istiyoruz.”