Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi yarın açılıyor. Bakan Tunç duyurdu

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Tunç, adalet hizmetlerinin makul sürede ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla temmuz ayında kurulmasına karar verilen bu mahkemenin yarın faaliyete geçeceğini belirtti.

Tunç, hukukun üstünlüğü ilkesinden taviz vermeden adalet hizmetlerinin etkinliğini ve kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Tunç, 2016 yılından bu yana 9 bölge idare mahkemesi ve 18 bölge adliye mahkemesi açarak Yargıtay ve Danıştay’ın iş yükünü azalttıklarını ifade etti.

Yeni adliye sarayları ve yüksek yargı organlarının yeni hizmet binalarıyla fiziki altyapının güçlendirildiğini belirten Tunç, mahkeme sayılarının artırılmasıyla iş yükünün önemli ölçüde azaldığını ve iki dereceli yargılamadan üç dereceli yargılamaya geçişle hak arama yollarında sessiz reformlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tunç, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile de hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

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