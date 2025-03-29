Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer'den bayram mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Çocuklarımızın neşesi hiç eksilmesin, sofralarımız bereketle dolsun, yüzümüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yüceer mesajında şunları kaydetti:

“Bir Ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hepimizin Mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Bayramlar, küslerin barıştığı, büyüklerin hatırlandığı, küçüklerin sevindirildiği, sofraların bereketle donandığı özel günlerdir. Bugün, hanelerimizde sevgi olsun, sofralarımızda huzur olsun, kalplerimizde iyilik daim olsun. Çünkü biz bir arada oldukça, paylaşmayı sürdürdükçe, birbirimize destek oldukça bu şehir daha güzel, bu ülke daha güçlü olacak. Geride bıraktığımız ramazan ayında, sofralarımızı paylaştık, darda olana el uzattık, dayanışmamızı büyüttük. Şimdi, bu güzel bayramda da sevgiyle, hoşgörüyle birbirimize sarılma vakti. Büyüklerimizi ziyaret edelim, yetimlerin başını okşayalım, ihtiyacı olanı unutmayalım. Çünkü bayram, paylaştıkça anlam kazanır, güzelleşir. Bu güzel günde, en büyük dileğim; barışın, huzurun ve kardeşliğin daim olmasıdır. Çocuklarımızın neşesi hiç eksilmesin, sofralarımız bereketle dolsun, yüzümüzden tebessüm hiç eksik olmasın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor, sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir bayram geçirmenizi diliyorum.”