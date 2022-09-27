﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 11 işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesine 11 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 28 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
İSTENEN BELGELER
Öz geçmiş.
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