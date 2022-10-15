Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 40 işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesine 40 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından geçici olarak işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 17 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
En az ilkokul mezunu olmak.
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