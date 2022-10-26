﻿Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 85 işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesine 85 personel alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 31 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak,
18 yaşından büyük olmak,
Ehliyete sahip olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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