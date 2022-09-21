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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 14:58
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, sürekli kadroda 1 Muhasebeci personel alınacaktır. Personel alımında üst yaş ve ikamet şartı yoktur.

Adaylar başvurularını 25 Eylül 2022 tarihine kadar İstiklal Mahallesi Kent Sokak 3/1 Süleymanpaşa / Tekirdağ Adresine yapacaklardır.

ŞARTLAR

Affa uğramış olsa bile anayasal düzene ve devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Fakülte ve Yüksek Okulların Muhasebe bölümünden mezun olmak,

Tercihen Luca programına hakim olmak şartları aranmaktadır.

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