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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacağını duyurdu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:49
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
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Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR resmi internet sayfasında yayınlanan ilana göre sürekli kadroda en az ortaokul mezunu 14 şoför Muhasebeci personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 27 Eylül 2022 ve 5 Ekim 2022 tarihlerine kadar İstiklal Mahallesi Kent Sokak 3/1 Süleymanpaşa/Tekirdağ Adresine yapacaklardır.

2 Muhasebeci, 10 Otobüs Şoförü ve 2 Otobüs Motor Ustası alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Affa uğramış olsa bile anayasal düzene ve devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak.

Muhasebeci alımı için adaylarda aranan başvuru şartları:

18 yaşını doldurmuş olmak, Fakülte ve Yüksek Okulların Muhasebe bölümünden mezun olmak, Tercihen Luca programına hakim olmak şartları aranmaktadır.

Otobüs Şoför alımı için adaylarda aranan başvuru şartları:

24 yaşını doldurmuş olmak, En az Ortaokul mezunu olmak, D sınıfı ehliyete, SRC2 ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.

Otobüs Motor Ustası alımı için adaylarda aranan şartlar:

18 yaşını doldurmuş olmak, Emekliliğe hak kazanmamış olmak, En az Ortaokul mezunu olmak, Otomotiv mekanikçisi mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak veya Teknik lise ilgili bölüm mezunu olmak.

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