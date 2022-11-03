Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 8 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.
Son başvuru tarihi 8 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
Emekliliğe hak kazanmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Diploma.
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