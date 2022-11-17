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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 100 işçi alacak. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 11:42
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alacak
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Resmî Gazete'de yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesine istihdam etmek üzere Greyder Operatörü, Ekskavatör, Silindir Operatörü, Kazancı, Kara tankeri Operatörü, Beko Loder, Yükleyici, Tır çekici, Minibüs şoförü, Motor ustası, Otobüs/Kamyon bakım onarım ustası, İş makineleri bakım onarım ustası, Lastik tamir ve bakım ustası, Otomotiv elektrikçisi, Beden işçisi, Akaryakıt ve otogaz ikmal ve dolum elemanı olarak 100 kişi alacaktır. Son başvuru tarihi 21 Kasım 2022 olarak açıklandı.

Greyder operatörü için;

MÜRACAAT KOŞULLARI

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

Affa uğramış bile olsa anayasal düzene ve devlete karşı işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Greyder operatör belgesine sahip olmak ve belgesi ehliyete işli olmak

GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Operatör belgesi

Ehliyet fotokopisi

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