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Belediye protestoculara özel alan tahsis etti. Türkiye'de bir ilk

Tekirdağ Büyükşehir Belediye binası önüne belediye tarafından oluşturulan alana "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini protesto alanı" tabelası konuldu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 14:30
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi protestoculara özel alan tahsis etti. Türkiye'de bir ilk

Belediye protestoculara özel alan tahsis etti. Türkiye'de bir ilk
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi belediyeye eleştirenlere yönelik protesto alanı oluşturdu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, saygı sınırlarını aşmayan, kurum itibarını zedelemeyen ve kişisel hakları ihlal etmeyen taleplerin özgürce ifade edilebileceğini söyledi.

Yasal haklar çerçevesinde herkesin oluşturulan alana gelip eylemini yapabileceğini belirten Albayrak şöyle devam etti:

"Belediye binamızı açtıktan bu yana bir aydır işçi arkadaşlarımızın zam talepleri ile ilgili eylemleri oldu. Özellikle sayın Genel Başkanımız geldiği zaman da eylem olmuştu. Bende asla bu konuda bir kırgınlık yoktur olmaz zaten, hepsi beraber çalıştığımız arkadaşlarımız. Daha sonra Çerkezköy'den J plakalar ile ilgili arkadaşlar buraya birtakım taleplerle geldiler. Daha sonra Çerkezköy minibüsçülerinin birtakım talepleri oldu. Demek ki bu kadar geniş sahada bir alana ihtiyaç vardı."

Albayrak, daha rahat bir yer temin edene kadar, oluşturdukları alanın protesto için kullanılabileceğini dile getirdi.

Bu konuda hiçbir art niyetlerinin olmadığını vurgulayan Albayrak, "Bizim şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği burada rahatça gereken sunumlarını yapıp taleplerini dile getirebilirler diye açık açık beyan ettik. Tabelayı koyarken asla kimseyi küçümsemek, kimseyi ayıplamak gibi bir düşüncem olmaz, aksine eylem yapan işçi arkadaşlarımın kendilerine göre yaptıkları eylemin yasal olması çerçevesinde her zaman yanındayım." diye konuştu.

Öte yandan uygulama Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

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13.09.2022 14:43
Millet bahcesine protesto alanlari bol ve büyük olsun lutfen.  
 
10 yildir isakal adalarina habercilerin secim yatirimi deyil yunanistan yapar ama tayibin boyle bir adetiyok gaz alimi gibi 10 onergeye cevap vermeyenler
13.09.2022 14:37
Ankara izmir izmit istanbulda taksim var zaten buralarda yapilabilir fena fikir deyil insanlar sikayetini ifade edemesse birgun toplumsala patlama olur gaz alma alanlari  
 
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