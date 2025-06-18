Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nden dikkat çeken destek! Tam 22 milyon TL

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 2025 yılının ilk 6 ayında hayvancılık sektörüne verdiği desteklerle dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Birlik Yem A.Ş. koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında geçmiş yıllarda uygulanan karma yem destek projesi güncellenerek destek oranı yüzde 15’e çıkarıldı. Bu desteklerin yüzde 12’si üye üreticilere, yüzde 3’ü ise kooperatiflerin faaliyet giderlerine ayrılarak toplam desteklerde yüzde 50 oranında artış sağlandı. Ayrıva hayvancılık işletmelerinden gelen talepler doğrultusunda, yem rasyonları güncellenerek yem kalitesi artırıldı.

DESTEK ALAN İŞLETME SAYISI 3,7 KAT ARTTI

2025 Mayıs ayı itibarıyla Birlik Yem A.Ş. ürünlerinden faydalanan işletme sayısı, aylık olarak 163’ten 600’e yükselerek yaklaşık 3,7 kat artış gösterdi. Projeden faydalanan kooperatif ve birliklerin bulunduğu alan 3 ilçe ile sınırlıyken sayıları 18’den 36’ya yükseldi. 2024 öncesinde aylık ortalama 500 ton olan yem üretimi, 2025 yılı mayıs ayı itibarıyla aylık bin 543 tona ulaşarak 3 kat artış sağladı. Yılın ilk 5 ayında toplam 8 bin 767 ton yem üretimi gerçekleştirilerek, önceki yıllara göre yaklaşık 1,5 yıllık üretim hacmine eşdeğer sayıya ulaşıldı.

KUZU-OĞLAK YEMİ PROJESİ'YLE BİN 408 İŞLETMEYE DESTEK

2025 yılı şubat ve mart aylarında başlatılan ve 5 yıl sürecek olan yüzde 50 destekli Kuzu-Oğlak Büyütme Yemi Projesi kapsamında 2 bin 90 ton yem üreticilerinin işletmelerine teslim edildi. Bu proje ile bin 408 küçükbaş hayvancılık işletmesine doğrudan destek sağlandı.

TOPLAM 22 MİLYON 62 BİN TL DESTEK

2025’in ilk 5 ayında Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzu-Oğlak Yemi Projesi kapsamında 11 milyon 522 bin TL, Karma Yem Projesi kapsamında 10 milyon 540 bin TL olmak üzere, toplam 22 milyon 62 bin TL destek sağlanarak Tekirdağlı üreticilere katkı sunuldu. Ayrıca peşin fiyatına 45 gün vade uygulaması ve uygun fiyat politikası ile yem sektöründe oluşan fiyat seviyelerinde düzenleyici görevi üstlendi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık sektörüne verdiği destekleri çeşitlendirip destek miktarlarını artırarak kırsalda üretimi güçlendirmeyi ve yerel ekonomiye katkıyı sürdürmeyi hedefliyor.