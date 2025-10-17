Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Emekli Pazar Desteği" projesini yeniden başlatıyor. Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi emeklilere tek seferlik 14 bin TL nakdi destek sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, proje ile emekli yurttaşların temel gıda harcamalarına katkı sağlamayı hedefliyor. Desteğin, Tekirdağ ilinde ikamet eden ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik olduğu bildirildi.

Geçen yıl ilk kez hayata geçirilen proje ile toplam bin 8 ihtiyaç sahibi emekliye 12 milyon 96 bin TL nakdi destek sağlanmıştı. Bu yılki destek miktarı ise geçen yıla göre artırılarak 14 bin TL olarak belirlendi.

"EMEKLİLERİMİZİN PAZAR ALIŞVERİŞLERİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, projenin sadece ekonomik bir yardım değil, aynı zamanda bir dayanışma mesajı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"Emeklilerimiz, bu ülkenin kalkınmasına yıllarını vermiş değerli büyüklerimizdir. Artan hayat pahalılığı karşısında zorlanan emeklilerimizin alım gücünü artırmak ve onlara nefes aldırmak en temel sorumluluğumuzdur. Geçen yıl 12 bin TL olarak başlattığımız ve binlerce emeklimizin yüzünü güldürdüğümüz bu desteği, bu yıl 14 bin TL olarak sürdürüyoruz. Sosyal Belediyecilik anlayışımızın gereği olarak, emeklilerimizin pazar alışverişlerine ve temel ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Biz, büyük bir aile olarak, emeklimizin her zaman yanındayız."

BAŞVURULAR 20 EKİM'DE BAŞLIYOR

Emekli Pazar Desteği için başvurular, 20 Ekim-2 Kasım tarihleri arasında online olarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet adresi olan tekirdag.bel.tr üzerinden alınacak. Başvurular, İçişleri Bakanlığı Sosyal Yardım Takip Sistemi üzerinden titizlikle incelenecek ve Sosyal Yardımlar Değerlendirme Kurulu tarafından hak sahipleri belirlenecektir. Destek ödemeleri, hak sahiplerinin banka hesaplarına tek seferlik olarak yatırılacaktır. Ayrıntılı bilgi ve başvuru süreci tekirdag.bel.tr adresinden takip edilebiliyor.