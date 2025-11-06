Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığı desteklemek ve üreticilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla başlattığı Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi kapsamında küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yem desteği sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol ile birlik üyesi yetiştiricilere dört aylık yem desteği verilecek.

Proje ile her yetiştiricinin işletmesindeki en fazla 30 baş kuzu ve oğlağın dört aylık yem ihtiyacı karşılanacak.

Yem bedelinin yüzde 50’si Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, kalan yüzde 50’si üreticiler tarafından ödenecek. Bu destekle, hayvan yetiştiricilerinin yem maliyetlerinin azaltılması ve üretim kapasitelerinin artırılması hedefleniyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 KASIM

Yem desteğinden faydalanmak isteyen yetiştiriciler için belirlenen şartlar; küçükbaş hayvan sahibi olmak, bu durumu belgelemek ve Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği üyesi olmak şeklinde sıralandı. İşletmede bulunan tüm kuzu ve oğlaklar için destek alınabilse de projeden en fazla 30 baş hayvan için faydalanılabilecek.

Başvurular, Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği’ne yapılacak. Proje için son başvuru tarihi ise 21 Kasım 2025 olarak açıklandı.

Tekirdağ genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlanan bu proje, hem üreticilere maliyet avantajı sağlayacak hem de bölge ekonomisine katkı sunacak.