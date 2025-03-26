Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden üreticiye kuzu-oğlak yemi desteği

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin hayvancılığı desteklemek amacıyla hayata geçirdiği "Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi" kapsamında Karacakılavuz Mahallesi'nde kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Şubat ve mart aylarında toplam 254 mahalleden birlik üyesi bin 408 yetiştiriciye 2 milyon 94 bin 900 kg kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız" dedi.

"Kuzu-Oğlak Yem Desteği Projesi" kapsamında Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan protokol ile birlikte Süleymanpaşa İlçesi Karacakılavuz Mahallesi’nde birlik üyesi yetiştiricilere yem dağıtımı yapıldı. Proje çerçevesinde her yetiştiricinin işletmesindeki en fazla 30 baş kuzu ve oğlağın dört aylık yem ihtiyacı karşılanacak. Yem bedelinin yüzde 50’si Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, kalan yüzde 50’si üreticiler tarafından ödenecek. Bu proje ile zorlu ekonomik şartlar altında çalışan küçükbaş hayvan yetiştiricilerine maliyet avantajı sağlanması ve üretim süreçlerinin sürdürülebilir hale getirilmesi hedefleniyor. Proje ile birlikte, şubat ve mart aylarında toplam 254 mahalleden birlik üyesi bin 408 küçükbaş hayvan üreticisine toplamda 2 milyon 94 bin 900 kg kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirilecek.

"PROJEMİZ 2024-2029 YILLARI ARASINDA UYGULANACAKTIR"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer proje ile ilgili yaptığı açıklamada, artan girdi maliyetlerinin küçükbaş hayvan yetiştiricileri üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmeyi amaçladıklarını belirtti. Yüceer, şöyle devam etti:

"Kuzu-Oğlak Yemi Dağıtım Projesi’ni, zorlu ekonomik şartlar altında çalışan hayvan yetiştiricilerimize maliyet avantajı sağlamak ve üretim süreçlerini daha sürdürülebilir hale getirmek amacıyla planladık. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ile Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı arasında protokol imzalayarak kuzu-oğlak yemi bedelinin yüzde 50'sinin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığımızca karşılanması yönünde projeyi uygulamaya geçirdik. Projemiz 2024-2029 yılları arasında uygulanacaktır. Proje kapsamında İl genelinde talepler toplandı.

"2 MİLYON 94 BİN 900 KG KUZU-OĞLAK YEMİ DAĞITIMI GERÇEKLEŞTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Şubat ve mart aylarında toplam 254 mahalleden birlik üyesi bin 408 yetiştiriciye 2 milyon 94 bin 900 kg kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirmiş olacağız. Yeter mi? "Yetmez" dedik ve üreticimizi daha da teşvik etmek amacıyla gelecek projeksiyonumuzu genişlettik, sunacağımız desteği de yüzde elli oranında artırdık. Hayvancılığın en önemli girdisi yemdir. Sadece buzağı maması son bir ayda yüzde 6, üre fiyatı yüzde 10 artmıştır. Yem fiyatlarının artması yetiştiricileri hiçbir besin değeri olmayan, sindirilebilirliği düşük samana yönlendirmekte bu talep saman fiyatlarını da arttırarak yetiştiriciliğin sürdürülebilir olmasını zorlaştırmakta hatta imkânsız hale getirmektedir. Bu nedenle hayvancılıkta artan maliyetlere karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üretici ve yetiştiricilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından birlik üyesi üreticilere kuzu-oğlak yemi dağıtımı gerçekleştirildi. Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cemalettin Toluca, projenin hayırlı olmasını diledi ve kendilerine verdiği destek ve katkılardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’e teşekkür etti.

Tekirdağ genelinde hayvancılıkla uğraşan üreticilere yönelik hazırlanan proje, hem üreticilere maliyet avantajı sağlayacak hem de bölge ekonomisine hız kazandırması amaçlanıyor.