Tekirdağ Çerkezköy Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ Çerkezköy Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi ve geçici kadroda 5 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 11 Kasım 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresini elektronik olarak yapacaklardır.

2 okul öncesi öğretmeni, 2 çocuk gelişim uzmanı ve 1 temizlik görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlarından mahkûm olmamak,

Emekliliğe kazanmamış olmak veya emekli olmamak,

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,

Çerkezköy İlçesinde ikamet ediyor olmak.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ ALIMI İÇİN

İlgili bölümlerden Lisans mezunu olmak,

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,

İlgili alanlarda sertifika sahibi olmak.

ÇOCUK GELİŞİM UZMANI ALIMI İÇİN

İlgili bölümlerden Önlisans mezunu olmak,

Alanında en az 3 yıl deneyimli olmak,

İlgili alanlarda sertifika sahibi olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak,

Kadın olmak.