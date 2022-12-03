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Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

T.C. Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de 75 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 10:49
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Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Kapaklı İlçe, KAPAKLI Mahalle/Köy, 897 Ada, 14 Parsel, 4 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz mesken Zemin + 3 Normal Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın üçüncü normal katındadır. Ana bina asansörsüz ve kaloriferlidir. Binanın dış cephe sıvası, boyası ve mantolaması yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır.Keşif anında yerinde yapılan incelemede meskenin salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol, koridordan ve balkondan ibaret olduğu görülmüştür. Mesken 75,00 m2 net kullanım alanlı, 100,00 m² brüt kullanım alanlıdır. Salon ve odaların döşemeleri laminant kaplamadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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