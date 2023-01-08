8 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

T.C. Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de 88 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 10:31
Takip Et

Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
+
Aa
-

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 822 Ada, 25 Parsel, 1. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi 822 ada, 25 parsel tapuda 571,02 m²arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2017 yılı yapı ruhsatlı bodrum+zemin+5 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dışı mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır. Asansör mevcut olup merdivenler mermer, korkulukları alüminyum doğramadır. Doğalgaz sistemi döşelidir. Mesken binanın 1. katında ,girişe göre sağ arka kısımda yer alıp onaylı mimari projesine göre: Salon, 2 oda,mutfak, hol, wc, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Bahsi geçen mesken de malik ikamet etmekte olup boş olup net 72 m², brüt ise 88 m²kullanım alanına sahiptir. Duvarlar alçı sıva,saten boyalı ,tavanlar tavan boyalı köşeler kartonpiyerlidir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
1
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿İslam Memiş emekli ve memura yapılacak ek zammın oranını açıkladı
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
2
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Weghorst veda etti. Ceyhun Kazancı: Nedenini anlamadım
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
3
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Sayısal oynamak için bayiye gidenler şok oldu. Bileti eline alan gözlerine inanamadı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
4
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Bodrum’da ‘Cengiz’e verilen ruhsatlar iptal edildi. Cennet Koyu talana açılmıştı
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
5
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Özge Borak'tan 'manidar' paylaşım
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
6
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Maaşlardan günlük 18,59 TL kesilecek. Resmi Gazete’de yayımlandı
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
7
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Sarıkamış şehitleri anısına meşaleli yürüyüş
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Gaziantep İslahiye'de icradan satılık kargir ev
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Tarihte bugün 8 Ocak
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
﻿Kazı sırasında bulundu: İnşaat durduruldu 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.