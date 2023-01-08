﻿Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, İSTASYON Mahalle/Köy, 822 Ada, 25 Parsel, 1. Kat 8 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Çerkezköy İlçesi, İstasyon Mahallesi 822 ada, 25 parsel tapuda 571,02 m²arsa alanlıdır ve arsa vasfındaki taşınmaz üzerinde bulunan yapı; 2017 yılı yapı ruhsatlı bodrum+zemin+5 normal katlıdır. Bina betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş olup dışı mantolama ile kaplı dış cephe boyalıdır. Asansör mevcut olup merdivenler mermer, korkulukları alüminyum doğramadır. Doğalgaz sistemi döşelidir. Mesken binanın 1. katında ,girişe göre sağ arka kısımda yer alıp onaylı mimari projesine göre: Salon, 2 oda,mutfak, hol, wc, banyo ve balkon hacimlerinden oluşmakta olup belediye hizmetlerinden tam olarak yararlanmaktadır. Bahsi geçen mesken de malik ikamet etmekte olup boş olup net 72 m², brüt ise 88 m²kullanım alanına sahiptir. Duvarlar alçı sıva,saten boyalı ,tavanlar tavan boyalı köşeler kartonpiyerlidir.

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