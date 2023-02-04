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Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

T.C. Çerkezköy İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Çerkezköy'de 100 m² daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 16:31
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Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire

Tekirdağ Çerkezköy’de icradan satılık daire
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Çerkezköy İlçe, GAZİOSMANPAŞA Mahalle/Köy, 647 Ada, 2 Parsel, 7 Nolu Bağımsız BölümTaşınmaz mesken Bodrum + Zemin + 4 Normal+ Çatı Katlı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiş binanın, 3. Normal katındadır. Ana bina asansörlü ve kaloriferlidir. Binanın dış cephe sıvası, boyası ve mantolaması yapılmıştır, çatısı, ortak alanları tamamlanmıştır, yüzde yüz seviyesinde bitmiş binadır.Keşif anında yerinde yapılan incelemede meskenin salon, 3 oda, mutfak, banyo, tuvalet, hol, koridor ve balkonlardan ibaret olduğu görülmüştür. Mesken 100,00 m2 net kullanım alanlı, 123,00 m² brüt kullanım alanlıdır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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