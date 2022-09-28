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Önce hortum sonra dolu vurdu 

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde hortum ve dolu sonrası bir fabrikanın panelleri hasar gördü.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 16:17
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Tekirdağ Çerkezköy'ü önce hortum sonra dolu vurdu 

Önce hortum sonra dolu vurdu 
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde oluşan hortum ve sonrasında bir anda meydana gelen misket büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. 

Hortum ve dolu sonrası ilçedeki Veliköy OSB’de bulunan bir fabrikanın panelleri uçtu. Hortum ve dolu dinerken fabrikada hasar meydana geldi.

Ayrıca hortum anına ilişkin yeni görüntülerde ortaya çıktı. Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde bir anda oluşan hortum, bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

 

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