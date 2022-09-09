Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda kaçak içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Depoda yapılan aramada 345 litre kaçak içki, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 şişe etiketi ve 6 bin 850 boş içki şişesi ele geçirildi.
H.T.G. gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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