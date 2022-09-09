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Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da polis ekiplerince bir depoda yapılan aramada, 345 litre kaçak içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 9 Eylül 2022 Cuma - 11:10
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Tekirdağ Çorlu'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da 345 litre kaçak içki ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çorlu ilçesinde bir depoda kaçak içki imal edildiği ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Depoda yapılan aramada 345 litre kaçak içki, 90 litre etil alkol, 2 bin 100 şişe etiketi ve 6 bin 850 boş içki şişesi ele geçirildi.

H.T.G. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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