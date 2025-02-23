Tekirdağ Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı

Kaynak: DHA
Tekirdağ Çorlu'da ağır gaz kokusu panik yarattı

Tekirdağ Çorlu'da akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu paniğe neden oldu. Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun kaynağını bulmak için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde akşam saatlerinde yayılan ağır gaz kokusu ilçeyi etkisi altına aldı. Evleri ve binadaki saatleri kontrol eden vatandaşlar çok sayıda ihbarda bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler de ihbarlar üzerine harekete geçti.

Bir alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar da ağır koku nedeniyle burayı terk etti.

Çorlu Kaymakamı Murat Eren, kokunun nereden geldiğiyle ilgili ekiplerin çalışma yaptığını belirterek, "Şu an için Tekirdağ Çevre, Şehircilik ve İklim Müdürlüğü ekipleri, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerimiz sahada kokunun kaynağını bulmak üzere hep birlikte çalışmaktadır. Gelen ihbarları da değerlendiriyoruz" dedi.

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