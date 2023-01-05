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Tekirdağ Çorlu’da icradan satılık tripleks daire

T.C. Çorlu İcra Dairesi tarafından Tekirdağ Çorlu'da 195 m² tripleks daire icradan satılacak.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 13:37
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Tekirdağ Çorlu’da icradan satılık tripleks daire

Tekirdağ Çorlu’da icradan satılık tripleks daire
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ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi Kazımiye Mahallesi 202 ada 218 parseldeki 5.196,65 m2 yüzölçümüne sahip, 20 adet 4 katlı taşınmazda 2/40 arsa paylı, zemin+1+2 kat, 1 bağımsız bölüm nolu tripleks mesken nitelikli taşınmazın tamamı açık artırma usulü ile satılacaktır. Kıymet takdirine konu taşınmaz ruhsatında, mimari projesinde ve yerinde, 178 m2 net kullanım alanlı, brüt 195 m2 olup, net yüzölçümü 150 m2 den fazladır. Satışı istenen meskenin bulunduğu binanın yer aldığı Balkan Evleri sitesi Çorlu'nun deprem sonrası yapılaşmalarının ve düzenli yapılaşmanın olduğu, cazibeli bölgesinde konumlanmakta olup, çevresinde eğitim kurumları, dubleks tripleks tarzı villalar ve yüksek katlı cadde boyunda olanlarının altı dükkan olan binalar şeklinde konut yoğunluğunun arttığı, ulaşım, elektrik, su, temizlik vb. her türlü alt yapının yer aldığı bir bölgededir. Ana taşınmazın bulunduğu blok keşif günü itibariyle zemin kat+2 normal kattan oluşan, dış cephesi ısı yalıtımlı dekoratif malzeme ile kaplı, boyalı, giriş merdiven basamak ve rıhtları mermer kaplı, kullanım halindedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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