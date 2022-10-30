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Motosikletli kırmızı ışıkta hatalı sollama yaptı: 2 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçları bir motosikletli solladı. Araçların arasından yolun karşısına geçmeye çalışan yaya bir genç kıza çarptı. Yaya ve motosikletli kuryenin yaralandığı kaza anı kameralara yansıdı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 08:28
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Tekirdağ Çorlu’da kırmızı ışıkta bekleyen araçları sollayan motosikletli 2 kişiye çarptı

Motosikletli kırmızı ışıkta hatalı sollama yaptı: 2 kişi yaralı
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Olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinin Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi üzeri SGK binası önünde meydana geldi. Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Y.T.’nin kullandığı motosiklet, kırmızı ışıkta bekleyen araçları solladığı sırada karşıdan karşıya geçen M.Y. isimli yayaya çarptı.

Çarpışma sonucu genç kız birkaç metre savrulurken, motosiklet de devrildi. Kaza sonrası yaya M.Y. ve motosiklet sürücüsü Y.T. yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kaza anları kameraya yansıdı. Kazayla ilgili olay yerinde toplanan vatandaşlar ile motosikletli kuryeler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

(Kaynak: İHA)

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