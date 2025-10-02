Tekirdağ depremi Bilecik'ten hissedildi

YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

AFAD verilerine göre saat 14:55’de Marmara Denizi’nin Tekirdağ açıklarında bir deprem meydana geldi. Deprem Bilecik’ten de hissedildi.

AFAD, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Yerin 6.71 km derinliğinde meydana gelen deprem, Bilecik ile birlikte başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Bursa gibi bir çok ilden hissedildi.

AFAD’tan yapılan ilk açıklamaya göre bölgede herhangi olumsuz bir durum olmadığı duyurularak, ”Marmara Denizi’nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55’te meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.” denildi.