Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 75 yaşındaki İsmail Gürsoy’dan yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Kayıp ihbarı üzerine Tekirdağ AFAD ve Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince dron destekli arama çalışmaları başlatıldı.

Süleymanpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Berkant Erat yaptığı açıklamada, "Bugün aramalarımızın 5 günündeyiz. Naip Mahallesi’nde bir evin önünde görüldü bilgisi geldi. İlk gün mezarlık bölümünü dronlarla aradık. Sonra şelale bölgesine gittik. 3 gün ise şurada bir villanın olduğu bölgede görüldüğü söylendi, şu karşı tepelere baktık. Ama görüntüler net değilmiş, komple o bölgeyi aradık. Mermer bölgesinde koyunları otlatan bir arkadaş baraj boyunda 3 gün önce gördüğünü söyledi. Burada AFAD Müdürlüğü ile birlikte alan daraltarak komple bu bölgeyi tarayacağız. 27 kişilik ekibimiz var, her gün 10 kişi vardiyalı değişerek aramalarımıza devam ediyoruz" dedi.