Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu!

Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu.

Ülke genelinde 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde tatillerini Trakya Bölgesi, Çanakkale, Saros Körfezi ve Ege kıyalarında geçirenler, İstanbul'a dönmeye başladı. Dönüş yoluna geçen tatilciler nedeniyle Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Tekirdağ-İstanbul kara yolunda daha önce 4 ekip 8 personelle yürütülen trafik denetimleri, 22 ekip ve 46 personele çıkarıldı. Ekipler dron, kamera ve yeni nesil radar sistemleriyle trafiği kontrol ederken, yoğunluk anlarında ışık yönetimi ve emniyet şeritlerinin kullanımı gibi yöntemlerle akışı hızlandırmayı hedefliyor. Jandarma ekipleri de kara yolu üzerindeki kritik noktalarda önlem aldı.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu!

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu!

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu!

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