Tekirdağ Kapaklı SYDV personel alacak

Tekirdağ Kapaklı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2 personel alacağını duyurdu.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, geçici olarak personel alınacak.
Son başvuru tarihi 29 Ağustos 2022 olarak açıkladı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
40 yaşını doldurmamış olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Adli sicili temiz olmak.
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