YENİÇAĞ - Tekirdağ / Mehmet Altaş

Malkara’nın Sağlamtaş Mahallesi Derin Çatak Mevkii’nde, 1912 yılında Bulgar askerleri tarafından şehit edilen vatandaşlar, şehadetlerinin 113’üncü yılında düzenlenen törenle anıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Sağlamtaş Mahalle Muhtarlığı ve Sağlamtaşlılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle gerçekleşen anma programında, şehitler anıt mezarları başında dualarla yâd edildi.

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ortaokul öğrencilerinin günün anlam ve önemine dair şiirleri, katılımcılara duygusal anlar yaşattı.

Tekirdağ Milletvekilleri Dr. İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar ile Malkara Kaymakamı Haluk Koç programda yaptıkları konuşmalarda başta Ebedi Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlere rahmet dilediler. Konuşmaların ardından görevli imam hatipler tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Mezarlık programının ardından Sağlamtaş Mahallesi Orta Camii’nde şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutuldu. Anma günü, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından katılımcılara pilav ve ayran ikram edilmesiyle sona erdi.

Törene; Malkara Kaymakamı Haluk Koç, Tekirdağ Milletvekilleri Dr. İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Malkara Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Tezcan, Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Aksoy, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları, gaziler, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarihsel kaynaklara göre, bölgede Bulgar birliklerine karşı direniş gösteren Kurt Mehmet ve arkadaşları, kendilerine zarar verilmeyeceği yönünde verilen sözlere inanarak Derin Çatak’tan Sağlamtaş’a gitmek üzere yola çıktılar. Ancak Bulgar birlikleri sözlerini yerine getirmeyerek Kurt Mehmet ile birlikte Çalı Abdullah, Veysel Ağa, Bedel Mehmet, Hacı Onbaşıların Mehmet, Hüsniyelerin Süleyman Ağa, Kuranların Küçük Mustafa, Koca Berberlerin Hacı Mehmet, Çınarlıdere’den Mustafa Ağa, Pamukların Hüseyin Ağa ve İbrahim Pehlivan’ı Derin Çatak Mevkii’nde infaz etti. Bu olay, bölgede “Derin Çatak Şehitleri” olarak anılmaktadır.