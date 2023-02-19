﻿Tekirdağ Malkara’da icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İli Malkara İlçesi Kalaycı Mahallesi İncirli Ova mevkiinde bulunan tapunun 106 Ada 257 Parselde yer alanTarla Vasfında3.665,14m2 miktarında taşınmazdır.Taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlıdır. Yağışa bağlı Kuru Tarım arazisidir. Taşınmaz killi-tınlı toprak yapısınasahip toprak derinliğive su geçirgenliği normaldir. Verim seviyesi bölge ortalaması kadardır. Genelde buğday ve ayçiçeği ekimi yapılır. Taşınmazın takdirtarihi itibariyle dekar değeri 33.925,00 TL den tamamı 124.339,87TL muammel bedellidir.
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