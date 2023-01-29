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Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken

T.C. Marmaraereğlisi Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Tekirdağ Marmaraereğlisi'nde 150 m² dubleks mesken mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 29 Ocak 2023 Pazar - 10:47
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Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken

Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Marmaraereğlisi İlçe, MARMARAEREĞLISI Mahalle/Köy, 57 Ada, 1 Parsel, 37 Nolu Bağımsız Bölüm Tekirdağ ili, Marmara Ereğlisi Mahallesi,ana niteliği arsa, bağımsız bölüm niteliğidubleks mesken niteliğindeki taşınmazdır. Tekirdağ İli Marmaraereğlisi İlçesi Marmaraereğlisi Mahallesi sınırları içerisinde, 7007 sokak cepheli, kat irtifaklı, Taşınmazın üzerinde Zemin Kat +1. Normal Kat+ Çatı kattan oluşan betonarme bir yapı olduğu
tespitedilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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