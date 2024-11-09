Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Kaynak: DHA
Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Tekirdağ merkezli polisin 5 ilde düzenlediği operasyonda 18 bin 880 paket kaçak sigara ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmanın ardından, 12 şüpheliye yönelik Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İstanbul ve Eskişehir'de 13 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Adresler ve araçlarda yapılan aramalarda gümrük kaçağı 18 bin 880 paket sigara, alkollü içki, suçtan elde edildiği değerlendirilen 270 bin TL, 4 bin 235 Romanya leyi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Kaçakçılıkta kullanılan 2 TIR ile 1 otomobile el konuldu. Gözaltına alınan 7 kişinin işlemleri sürerken, diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Tekirdağ merkezli 5 ilde kaçak sigara operasyonu; 7 gözaltı

Son Haberler
Eski CHP'li Selçuk Ayhan, toprağa verildi
Eski CHP'li Selçuk Ayhan, toprağa verildi
Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Hâkimiyetini kaybeden sürücü takla attı
Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor
Kumluca’da çıkan yangına müdahale sürüyor
Araç tutmasına iyi gelen besinler neler? Uzmanlar tek tek anlattı
Araç tutmasına iyi gelen besinler neler? Uzmanlar tek tek anlattı
Turgutlu’da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı
Turgutlu’da aranma kaydı bulunan 8 kişi yakalandı