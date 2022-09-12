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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 27 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 10:19
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi personel alacak
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden yapışan açıklamada, “Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesi hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.” Denildi.

Doçent kadrolarına başvuruda bulunacak adaylar başvuracakları kadroyu belirten dilekçelerine ekleyecekleri özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, Doçentlik Başarı Belgesini, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını (4) dört adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar, başvurdukları kadroyu belirten dilekçelerine, ekleyecekleri, özgeçmişini, Yabancı Dil Sınav Puanını gösterir belgeyi, 2 adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisi, doktora/tıpta uzmanlık belgesi Öğretim Üyeliğine Yükselme ve Atama İlkeleri Yönergesinde yer alan puanlama kriterlerine göre hazırlanmış Akademik çalışmalarının puanlanmış listesini ve yayın listesini (4) adet taşınabilir bellek ve bir sayfaya 8 sayfa ve önlü arkalı olacak şekilde alınan çıktılardan oluşan 1 adet dosya halinde vereceklerdir.

Yabancı ülkelerden alınan doktora diploması ile unvanların Üniversitelerarası Kurul'ca eşdeğerliliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyeceklerdir.

Başvuru süresi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün olup; posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURU EVRAKLARI:

1- Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim bilgileri açıkça belirtilecektir.)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

3- Özgeçmiş,

4- Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

5- Lisans/Lisansüstü Diplomaları (onaylı suret veya e-Devlet çıktısı),

6- Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7- Lisans Transkripti,

8- ALES Belgesi,

9- 2 Adet fotoğraf,

10- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,

11- İlanda belirtilmesi halinde Tecrübe durumuyla ilgili SGK hizmet dökümü ve çalışılan iş yerinden alınan yapılan işin konusunu da belirten onaylı belge. (Öğretim Görevlisi kadroları için)

12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir),

13- Lisansüstü öğrenimle ilgili öğrenci belgesi (Araştırma Görevlisi kadroları için)

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