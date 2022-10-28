Tekirdağ Otopark Ulaşım 40 personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Otopark Ulaşım, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 40 işçi alacak.
Başvurular ilanda belirtilen adrese şahsen yapılacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
24 yaşından büyük olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
D sınıfı sürücü belgesi, SRC2 belgesi ve psikoteknik belgesi olmak
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