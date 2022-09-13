Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Otopark Ulaşım, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

24 yaşını doldurmuş olmak

Emekliliğe hak kazanmamış olmak

En az ilköğretim mezunu olmak

D sınıfı sürücü belgesi, SRC2 ve psikoteknik belgesi olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

D sınıfı sürücü belgesi

SRC2

Psikoteknik belgesi