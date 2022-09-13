Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ Otopark Ulaşım, otobüs şoförü olarak istihdam etmek üzere 15 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
24 yaşını doldurmuş olmak
Emekliliğe hak kazanmamış olmak
En az ilköğretim mezunu olmak
D sınıfı sürücü belgesi, SRC2 ve psikoteknik belgesi olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
D sınıfı sürücü belgesi
SRC2
Psikoteknik belgesi
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