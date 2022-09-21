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Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak

Tekirdağ Otopark Ulaşım, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak. Son başvuru tarihi 5 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 16:04
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Tekirdağ Otopark Ulaşım işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tekirdağ Otopark Ulaşım, muhasebeci olarak istihdam etmek üzere 12 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

Fakülte ve yüksekokulların muhasebe bölümünden mezun olmak

Tercihen LUCA programına hakim olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

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