Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3. gününde sahne alan sanatçının konseri sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi adeta çöplüğe döndü.

Tekirdağ'da düzenlenen 59. Uluslararası Kiraz Festivali'nin 3. gününde sahne alan sanatçının konseri sonrası sahil dolgu alanı ve çevresi adeta çöplüğe döndü.

Binlerce kişinin katıldığı konserin ardından ortaya çıkan manzara, çevre duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Festivalin yoğun katılımlı günlerinden biri olarak kayıtlara geçen cumartesi akşamında, konser alanında plastik şişeler, yiyecek ambalajları, bardaklar ve çeşitli atıklar her yeri kapladı. Tekirdağ'da festival sonrası çöp dağları dikkat çekti.

Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

Tekirdağ sahili konser sonrası çöplüğe döndü

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