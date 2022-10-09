﻿Tekirdağ Saray Belediyesi işçi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Tekirdağ ili Saray Belediye Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 11 personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını 15 Ekim 2022 tarihine kadar kurum e-posta adresine özgeçmiş göndermek suretiyle Online olarak yapacaklardır. Gönderilen özgeçmişler değerlendirildikten sonra uygun bulunan adaylar görüşmeye çağrılacaktır.

1 İnşaat Mühendisi, 3 Beden İşçisi, 1 Büro Elemanı (İnşaat), 1 Şoför, 2 Büro İşçisi, 1 İngilizce Eğitmen, 1 Büro Elemanı (Müzik) ve 1 Çöp Kamyon Şoförü alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak, Emekli olmamak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Çalışmaya engel sağlık sorunu bulunmamak, Adli sicil kaydı olmamak, Askerlikle ilişiği bulunmamak, Saray ilçesinde ikamet ediyor olmak şartları aranmaktadır.

İNŞAAT MÜHENDİSİ ALIMI İÇİN

İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak, Kamu ihale mevzuatı hakkında bilgi sahibi olmak, Sat4Cad, Sap2000, ideCad programlarını kullanabiliyor olmak.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak.

Büro Elemanı (İnşaat) alımı için En az lise mezunu olmak, Fatura irsaliye ve diğer belgelerin kontrolü taşeron hakedişlerinin ve hesaplarının kontrolü ve takibini yapabilecek olmak, Kamu İhale mevzuatına hakim olmak ve inşaat işlerinde en az 2 yıl deneyimli olmak.

ŞOFÖR ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak, A2 ve B sınıfı ehliyete sahip olmak, Motosiklet ve araç kullanım (Manuel/Otomatik) tecrübesine sahip olmak, Seyahat engeli bulunmamak.

BÜRO İŞÇİSİ ALIMI İÇİN

En az lise mezunu olmak.

İNGİLİZCE EĞİTMEN ALIMI İÇİN

İngilizce öğretmenliği Lisans mezunu olup pedagojik Formasyona sahip olmak, En az 1 yıl okullarda ders verme deneyimine sahip olmak.

BÜRO ELEMANI (MÜZİK) ALIMI İÇİN

En az lise mezunu olmak, Ses ve müzik kulağına sahip olmak, Şan solfej sahne deneyimi olmak, Yetişmiş düzeyde Rota bilgisine teorik bilgiye repertuar ve icraya sahip olmak.

ÇÖP KAMYON ŞOFÖRÜ ALIMI İÇİN

En az ilkokul mezunu olmak, C sınıfı ehliyet SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak.