Tekirdağ Şarköy SYDV büro görevlisi alacak

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Şarköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 büro görevlisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A) GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

Ofis programlarını aktif kullanıyor olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Muhasebe iş ve işlemlerinde etkin olmak

Son altı aydır ilçede ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

Onaylı nüfus cüzdanı sureti

Geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS (puan türü 3) sınav sonuç belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Sabıka kaydı

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

Varsa iş deneyim ve Muhasebe kurs bitirme belgeleri fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Erkek adaylar için terhis belgesi

Tarihli ikametgah belgesi