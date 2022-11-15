Tekirdağ Şarköy SYDV büro görevlisi alacak

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Şarköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 büro görevlisi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
A) GENEL ŞARTLAR
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
Kamu haklarından mahrum bulunmamak
B) ÖZEL ŞARTLAR
4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak
En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak
Ofis programlarını aktif kullanıyor olmak
Sosyal iletişim becerisine sahip olmak
Muhasebe iş ve işlemlerinde etkin olmak
Son altı aydır ilçede ikamet ediyor olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş
Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti
Onaylı nüfus cüzdanı sureti
Geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS (puan türü 3) sınav sonuç belgesi
2 adet vesikalık fotoğraf
Sabıka kaydı
Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu
Varsa iş deneyim ve Muhasebe kurs bitirme belgeleri fotokopisi
Ehliyet fotokopisi
Erkek adaylar için terhis belgesi
Tarihli ikametgah belgesi
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