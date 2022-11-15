15 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Tekirdağ Şarköy SYDV büro görevlisi alacak

Tekirdağ Şarköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 büro görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 25 kasım 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 13:39
Takip Et

Tekirdağ Şarköy SYDV büro görevlisi alacak

Tekirdağ Şarköy SYDV büro görevlisi alacak
+
Aa
-

İŞKUR’un internet sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Şarköy ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 1 büro görevlisi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

A) GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

Kamu haklarından mahrum bulunmamak

B) ÖZEL ŞARTLAR

4 Yıllık Yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyoloji, Psikoloji, Halkla İlişkiler ve Sosyal Hizmetler bölümlerinin birinden mezun olmak

En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabiliyor olmak

Ofis programlarını aktif kullanıyor olmak

Sosyal iletişim becerisine sahip olmak

Muhasebe iş ve işlemlerinde etkin olmak

Son altı aydır ilçede ikamet ediyor olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş

Bitirdiği okul veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti

Onaylı nüfus cüzdanı sureti

Geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavından KPSS (puan türü 3) sınav sonuç belgesi

2 adet vesikalık fotoğraf

Sabıka kaydı

Çalışmasına engel olmayacağını gösteren sağlık raporu

Varsa iş deneyim ve Muhasebe kurs bitirme belgeleri fotokopisi

Ehliyet fotokopisi

Erkek adaylar için terhis belgesi

Tarihli ikametgah belgesi

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
1
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿Görüntüleri Gelecek Partili Başkan paylaştı. CHP’li isim AKP'li çıktı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
2
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿E-Devlet'te yeni hizmet. Bugün itibarıyla başladı
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
3
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Kardeşini tabancayla vurdu 
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
4
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Twitter'da yaptıklarıyla tepki çeken Elon Musk şimdi de Haluk Levent'i üzdü
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
5
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Amerika'da yaşayan Tolga Karel'den ilginç paylaşım. Herkesin kafası karıştı
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
6
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Yunanistan eski Savunma Bakanı: Türkiye er ya da geç F-16 alacak
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
7
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿Son çaresi sosyal medya oldu. Her gece tırlarla getirilen mültecileri ifşa etti
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿İstanbul Pentaş 27 İşçi alacak
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Bunları okuyunca küçük dilinizi yutacaksınız
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Djokovic'in Covid 19 kabusu bitti
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
﻿Trabzon Şalpazarı SYDV işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.