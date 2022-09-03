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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini önce dolu sonra sağanak yağmur vurdu

AFAD uyardı Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini hem dolu hem de sağanak yağmur vurdu. Caddeler göle döndü, otomobiller neredeyse yarısına kadar sular yükseldi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 15:52
Son Güncelleme: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 16:08
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Tekirdağ Şarköy'de önce dolu vurdu ardından sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini önce dolu sonra sağanak yağmur vurdu
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.


Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı. Yağışta bazı evleri de su bastı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı.

Yağmur ve doluda Tekirdağ da nasibini aldı. Kent merkezinde göle dönüşen bölgeler oldu. 

 

 

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Insan
3.09.2022 16:19
Havuz ayaniza geldi bol bol yuzun bak suriyelirin deniz havuz keyfi ayaniza geldi artik bize cifte sitandart uyguluyorlar demessiniz  
 
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