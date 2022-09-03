Tekirdağ'ın Şarköy ilçesini önce dolu sonra sağanak yağmur vurdu

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı yerini sağanak yağışa bırakırken, sağanak sonrası birkaç noktada sokakları su bastı. Yağmur sonrası suların tahliye edilmesi için çalışma başlatıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarından sonra Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde öğlen saatlerinde dolu yağışı etkili oldu.

Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı, yerine sağanak yağışa bıraktı. Yağış sonrası ilçenin bazı noktalarını su bastı.



Bazı sokaklar ise adeta dereye dönüştü. Dereye dönüşen sokaklarda bulunan araçlar yarıya kadar suların içerisinde kaldı. Yağışta bazı evleri de su bastı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler tarafından su tahliye işlemi başlatıldı.

Yağmur ve doluda Tekirdağ da nasibini aldı. Kent merkezinde göle dönüşen bölgeler oldu.