Tekirdağ Şehir Tiyatroları'nın ilk oyununa yoğun ilgi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Yılmaz İçöz Sahnesi’nde seyirci ile buluşan ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı tiyatro oyunu ayakta alkışlandı.

BAŞKAN ALBAYRAK: “TEKİRDAĞ ŞEHİR TİYATROMUZ PERDELERİNİ AÇMIŞTIR, HALKIMIZA HAYIRLI OLSUN”

Cumhuriyetin 100. yılında önemli bir projeyi daha hayata geçirmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şöyle konuştu:

“Cumhuriyet ilkeleri ışığında şehrin kültürel yapısına katkı sağlamak, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmak, kentimizi ulusal ve uluslararası alanda kültür sanat faaliyetleri açısından özel bir konuma getirmek ve sanat üretiminde yüksek standardı yakalamak amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Şehir Tiyatrolarımız bu gece ilk oyunuyla izleyicilerin karşısına çıktı. Şehir tiyatrolarımızın ilk oyunu olan ‘Gözlerimi kaparım vazifemi yaparım’ adlı tiyatro oyununu muhteşem bir performansla sahneleyen tüm oyuncularımızı tebrik ediyorum. Yönetmenimize, tasarım ekibimize ve oyunumuzun sahnelenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediyesi çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Nice tiyatro oyunlarında buluşmak üzere Tekirdağ’da Cumhuriyet tarihinin ilk Şehir Tiyatrosunun kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”

‘GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ YAPARIM’ ADLI TİYATRO OYUNUNUN YÖNETMENLİĞİNİ MURAT ATAK YAPTI

Şehir Tiyatroları'nın perdelerini ilk kez açtığı ‘Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım’ adlı oyunun yönetmenliğini Murat Atak yaptı. Oyunun tasarım ekibi, Müzik Cem İdiz, Müzik Direktörü Salih Demirci, Kostüm Kreatörü Funda Çebi, Dekoratör Büşra Eroğlu Doğan, Koreograf İhsan Bengier ve Işık Tasarım Burak Gülçebi’den oluştu.

Oyun sonunda Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, tüm tiyatro ekibini kutlayarak, yönetmen Murat Atak’a günün anısına plaket takdim etti.