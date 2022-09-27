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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 200 işçi alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, 200 işçi alacak. Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 27 Eylül 2022 Salı - 11:10
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 200 işçi alacak

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi 200 işçi alacak
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Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi, 200 işçi alacağını duyurdu.

İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, farklı meslek gruplarından işçi alınacak.

Son başvuru tarihi 7 Ekim 2022 olarak açıklandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

T.C. Vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Adli sicil kaydı olmamak.

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