Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık arsa

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Zafer Mahallesi, Ortaokul Mevkiinde kain; 2297 Ada 312 Parsel nolu 1.719,33 m2 yüzölçümlü "Arsa" vasıflı taşınmaz. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı yoktur. Hafif meyilli bir topoğrafik yapısı vardır. Taşınmazın yakınında ayrık nizam 4 katlı konut nitelikli yapılar vardır. Kanuni Sultan Süleyman bulvarına kuş uçuşu yaklaşık 350 m, Atatürk Bulvarına yaklaşık 1.600 m, denize yaklaşık 1.650 m, Tekirdağ Eski Hükümet Konağı'na yaklaşık 1.230 m mesafededir. Belediye hizmetlerinden yararlanır konumda olup, ulaşım imkanı vardır.

İmar Durumu : Uygulama imar planında askeri alanda kalmaktadır.

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