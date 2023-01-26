Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık daire

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, GÜNDOĞDU Mahalle/Köy, 1603 Ada, 1 Parsel, Bodrum+Zemin Kat 9 Nolu Bağımsız Bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Depolu İşyeri nitelikli bağımsız bölüm borçlu adına tam hisseli olarak kayıtlıdır. Taşınmaz iş yeri ve depo olarak kullanılmaktadır.İş yeri alanı 20.94 m2 ,ters dubleksi olan deposu ise 98.00m2 dir. Pencereler PVC ve kapı PVC çerçeveli olup demir parmaklıklı muhafazaldır. Duvarlar saten boyalı ,Zemin seramik kaplıdır. Doğalgaz Bağlanmamıştır. Bina belediyenin her türlü hizmetlerinden faydalanmakta olup 12 yaşındadır. Asansör yoktur.Doğalgazlıdır.Depo bodrum katta olup atıl durumdadır.Depo zemini seramik kaplı duvarlar sıvalı ve boyasızdır.

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