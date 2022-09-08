Tekirdağ Süleymanpaşa’da icradan satılık konut

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Tekirdağ İl, Süleymanpaşa İlçe, 2263 Parsel, Köseilyas Mahalle/Köy, Taşlıkkırı Mevkii, F Blok 2. Kat 7 Nolu Bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm satışa konu taşınmazın bilirkişi raporunda; şehir merkezine yaklaşık 5 km, deniz kenarına 150 mt, İstanbul kara yoluna 80 mt mesafede, toplu ulaşım araçları ile ulaşım kolay olan, sosyal ve ekonomik olarak şehrin gelişmiş bölgesinde gelir düzeyi iyi olan ailelerin yaşadığı alanda olan konumdadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.