Tekirdağ Tekir Ağaç Peyzaj işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Tekirdağ Tekir Ağaç Peyzaj, şef garson olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

Başvurusu uygun bulunan adaylara, mülakat yer ve zamanı daha sonra sms yoluyla bildirilecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

18 yaşını doldurmuş olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Özgeçmiş