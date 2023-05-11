Tekirdağ temizlik araçlarının sayısını artırmaya devam ediyor

26 milyon 955 bin 273 TL yatırım maliyetiyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hizmet filosuna kazandırılan yeni nesil ve çevre dostu hidrostatik vakumlu yol süpürme makineleri, Tekirdağ’ın 11 ilçesindeki sokak, cadde, bulvar, meydan, park ve sosyal yaşam alanlarında yürütülen temizlik faaliyetlerinde kullanılacak.

“ÇEVRE TEMİZLİĞİNDE HİZMET STANDARTLARIMIZI YÜKSELTİYORUZ”

İl genelinde temizlik faaliyetlerinde hizmet standartlarını yükseltmeye devam ettiklerini belirten Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şöyle konuştu:

“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak çevre temizliğine büyük önem veriyoruz. Çevreye duyarlı hizmet anlayışı ile 11 ilçemizde gerçekleştirdiğimiz temizlik çalışmalarımızda kullanmak üzere 11 adet yol süpürme makinesini bünyemize katarak araç filomuzu genişlettik. Çevre dostu Tekirdağ’ımızda vatandaşlarımızın; huzurla dolaşacağı temiz cadde ve meydanlara sahip olmaları için, çevre temizliği çalışmalarında gücümüze güç kattık. Yapmış olduğumuz bu yatırımlar sayesinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak kendi imkânlarımızla, düşük maliyetle, etkin ve verimli bir şekilde hizmet verebilme imkân ve kabiliyetimizi arttırıyoruz. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak her gün 11 ilçemizde bulvar, cadde, meydan, sokak, park ve sosyal yaşam alanlarında çevre temizliği gerçekleştiriyoruz. Daha güzel ve daha yaşanılabilir bir Tekirdağ için çalışmaya devam edeceğiz. Temizlik araçlarımızın kentimize hayırlı olmasını diliyorum.”