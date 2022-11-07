Tekirdağ TESKİ personel alacak

İŞKUR'un web sitesinde yer alan ilana göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi TESKİ, 16 Su ve Kanal Beden İşçisi, 24 Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü, 19 Ağır Vasıta (Vidanjör-Kuka-Kamyon) Şoförü, 2 Makine Teknikeri/Teknisyeni ve 1 Çevre Mühendisi (Kentsel A, B, C veya D sınıfı) alacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Türk Vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 45 yaşını geçmemiş olmak, Adli sicil kaydı bulunmamak, Emekliliğe hak kazanmamış olmak, Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak, Erkek olmak (Çevre Mühendisi kadrosu hariç), Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak.

Su ve Kanal Beden İşçisi alımı için En az İlkokul mezunu olmak, Tercihen su tesisat işlerinde ve kanal şebekesinde deneyimli olmak.

Beko Loder (Kazıcı-Yükleyici) Operatörü alımı için En az İlkokul mezunu olmak, G sınıfı ehliyete sahip olmak, Beko Loder Operatörlük belgesine sahip olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve gerekli durumlarda araç kullanabiliyor olmak, Tercihen deneyimli olmak.

Ağır Vasıta (Vidanjör-Kuka-Kamyon) Şoförü alımı için En az İlkokul mezunu olmak, C sınıfı ehliyete sahip olmak, SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip olmak, Tercihen B sınıfı ehliyete sahip olmak ve gerekli durumlarda araç kullanabiliyor olmak, Tercihen deneyimli olmak.

Makine Teknikeri/Teknisyeni alımı için En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve gerekli durumlarda araç kullanabiliyor olmak.

Çevre Mühendisi (Kentsel A, B, C veya D sınıfı) alımı için İlgili bölüm Lisans mezunu olmak, En az B sınıfı ehliyete sahip olmak ve gerekli durumlarda araç kullanabiliyor olmak, Biyolojik atıksu arıtma tesislerinin işletilmesi konusunda bilgi sahibi olmak, Çevre görevlisi belgesine sahip olmak, Kentsel A, B, C veya D sınıfı tesis sorumlusu belgesine sahip olmak.