Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Edirne'nin Keşan ilçesinde yoğun sis etkili olurken, sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi. Yüksek kesimlerde görüş mesafesi 15 metreye, kent merkezinde 30 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle Tekirdağ'dan Marmara Denizi'ndeki adalara yapılan feribot seferleri gecikmeli olarak yapıldı.

Polis ekipleri kentin önemli noktalarında önlem alarak sürücüleri uyardı. Hava sıcaklığının 7 derece olduğu Tekirdağ'da sisin ilerleyen saatlerde etkisini yitirmesi bekleniyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 50 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Edirne'nin Keşan ilçesinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Keşan'da sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Sis nedeniyle bazı binalar, gözden kayboldu.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle olası kazalara karşı polis ekipleri, denetimlerini sıklaştırdı. Yetkililer, sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

Tekirdağ ve Keşan’da yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü

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